Житель Челябинской области получил условный срок за контрабанду технических жидкостей

В 2020—2024 годах директор коммерческой организации организовал незаконный экспорт в другую страну технических масел объёмом 155 тонн и стоимостью свыше 33,5 миллионов рублей. Сделал он это без предоставления в таможенный орган декларации на товары.
По решению суда у него будет конфисковано 33,5 миллиона рублей, так как продукцию вывезли за границу. На земельные участки, офисные и складские помещения осуждённого наложен арест.
