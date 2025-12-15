Ричмонд
Житель Челябинской области получил условный срок за контрабанду технических жидкостей

В Челябинской области 56-летнего мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за контрабанду технических жидкостей стоимостью более 33,5 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: Pchela.News

В 2020—2024 годах директор коммерческой организации организовал незаконный экспорт в другую страну технических масел объёмом 155 тонн и стоимостью свыше 33,5 миллионов рублей. Сделал он это без предоставления в таможенный орган декларации на товары.

По решению суда у него будет конфисковано 33,5 миллиона рублей, так как продукцию вывезли за границу. На земельные участки, офисные и складские помещения осуждённого наложен арест.

Ранее мы рассказывали, что жителя Челябинской области приговорили к 5,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей за контрабанду продукции военного назначения.