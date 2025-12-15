Житель Челябинской области получил условный срок за контрабанду технических жидкостей

В Челябинской области 56-летнего мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за контрабанду технических жидкостей стоимостью более 33,5 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.