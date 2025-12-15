Экс-советника мэра Красноярска обвинили в превышении полномочий

Напомним, ранее следственное управление СК РФ по Красноярскому краю сообщало, что в сентябре 2023 года в столице региона был размещён аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений. В нём участвовали две компании, одна из которых победила. С этой организацией были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества, общая стоимость которых составляла свыше 4,5 млн рублей.