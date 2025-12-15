Экс-советника мэра Красноярска обвинили в превышении полномочий

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение в отношении бывшего советника мэра Красноярска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, по уголовному делу также проходят экс-глава департамента городского хозяйства и бывший исполняющий обязанности руководителя МП «МУК Красноярская».
«Прокурор края утвердил обвинение экс-советнику в организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, пп. “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ), а бывшим руководителям департамента и муниципального предприятия — в превышении должностных полномочий (пп. “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — сказано в публикации в Telegram-канале региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что экс-глава департамента горхозяйства признал вину. Остальные фигуранты дела отрицают, что совершали преступление. Они обращают внимание на ограниченные полномочия по службе.
Уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде Красноярска.
Напомним, ранее следственное управление СК РФ по Красноярскому краю сообщало, что в сентябре 2023 года в столице региона был размещён аукцион по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений. В нём участвовали две компании, одна из которых победила. С этой организацией были заключены два договора купли-продажи недвижимого имущества, общая стоимость которых составляла свыше 4,5 млн рублей.
Следователи полагают, что вскоре после процедуры советник мэра Красноярска дал незаконное указание не передавать объекты недвижимости и начать процесс расторжения указанных соглашений. В марте 2025 года суд принял решение отправить советника главы города под стражу.