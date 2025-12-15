Фото: на Дворцовой площади начали украшать ёлку

Напомним, в этом году дизайн ёлки выполнен в ностальгическом стиле. На её ветвях разместят 52 фигурки снеговиков, 51 Щелкунчика, 50 миниатюрных избушек, а также десятки традиционных шаров, конфет и лошадок. Украшения объединят гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент, которые создадут праздничную иллюминацию.