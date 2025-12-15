В Ростове из-за аварии на ТЭЦ-2 произошло частичное отключение отопления

На ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону обнаружили дефект, сейчас «принимаются все необходимые меры для восстановления нормативных параметров теплоснабжения». Об этом 15 декабря сообщают ООО «Ростовские тепловые сети».
— Обнаружен дефект внутристанционного трубопровода, производятся переключения теплофикацинного оборудования. Также выполняются работы по устранению дефекта для оперативного восстановления нормативных параметров теплоснабжения, — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании.
Где именно произошло отключение тепла, не уточняется. Температура воздуха сегодня может опуститься до −5 градусова. Известно, что ситуацию уже взяли на контроль в прокуратуре. После проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
