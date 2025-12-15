Причиной смерти пианиста Левона Оганезова стал рак почки

Причиной смерти советского и российского пианиста, композитора, народного артиста России Левона Оганезова стал рак почки, выяснил aif.ru.
Информацию о заболевании подтвердила дочь Оганезова Мария. Она уточнила, что отец долгое время боролся с онкологией.
Последние годы жизни Оганезов провел в Соединенных Штатах, где в том числе проходил лечение от рака. Он не дожил до 85 лет меньше двух недель, умер 13 декабря. В последний раз Оганезов выступал на сцене в марте 2024 года.
Еще в 2018 году на программе «Жить здорово!» с Еленой Малышевой он жаловался на сильные боли в пояснице. В 2021 году стало известно, что пианист тяжело перенес коронавирус.
В марте 2025 года Оганезов появился на передаче, посвященной памяти Ларисы Голубкиной. Он выступал по видеосвязи. Композитор выглядел сильно похудевшим, осунувшимся и с потухшим взглядом.
Оганезов сотрудничал со многими известными артистами, включая Клавдию Шульженко, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова и других. Кроме того, пианист снялся в нескольких фильмах, в том числе в картинах «След дождя» и «Ключ от спальни». Оганезов также работал телеведущим.