Всплеск или затишье: какой силы будет магнитная буря 16 декабря 2025

Декабрь текущего года преподносит приятный сюрприз метеочувствительным людям. Специалисты относят этот месяц к периоду относительного спокойствия солнечной активности. Согласно месячному прогнозу, за весь декабрь ожидается лишь три дня с магнитными бурями — 4, 23 и 30 числа. При этом наиболее заметной станет буря 4 декабря, которая уже прошла, тогда как возмущения в конце месяца будут иметь слабую интенсивность.