КГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового бассейна

Бассейн КГУ в Заозерном строится с 2022 года по инициативе губернатора. В период строительства происходили неоднократные срывы сроков работ, а также смена подрядчика. Несколько раз сдвигались сроки сдачи объекта. По результатам голосования, который провел вуз, бассейн назван «Аквамарин». Официально дата открытия бассейна пока не определена. Губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира на ГТРК 12 декабря уточнил, что бассейн технически готов, сейчас в нем завершается расстановка мебели, а официальное открытие запланировано до конца года.