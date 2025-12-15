КГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового бассейна

Мэрия Кургана разрешила ввод в эксплуатацию бассейна в Заозерном.
Администрация города Кургана выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового бассейна КГУ в Заозерном «Аквамарин». Об этом URA.RU сообщил источник из мэрии. Информация подтверждается документами, а также в пресс-службе вуза.
«Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Строительная часть закончена», — уточнили в пресс-службе КГУ.
Бассейн КГУ в Заозерном строится с 2022 года по инициативе губернатора. В период строительства происходили неоднократные срывы сроков работ, а также смена подрядчика. Несколько раз сдвигались сроки сдачи объекта. По результатам голосования, который провел вуз, бассейн назван «Аквамарин». Официально дата открытия бассейна пока не определена. Губернатор Вадим Шумков во время прямого эфира на ГТРК 12 декабря уточнил, что бассейн технически готов, сейчас в нем завершается расстановка мебели, а официальное открытие запланировано до конца года.