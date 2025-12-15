Вслед за Сочи и Казанью: Екатеринбург переживает туристический бум

Екатеринбург стал одним из популярных направлений у туристов.
Екатеринбург вошел в число российских городов, где за последние годы произошел рост туристического потока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».
«Сейчас многие регионы активно развиваются как туристические центры: открываются новые маршруты, улучшается инфраструктура, появляются интересные пространства. Это делает внутренние путешествия популярнее, а местных жителей более вовлеченными в туристическую жизнь региона. Среди регионов, которые больше всего отмечают приток туристов, — Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань», — поделились представители сервиса.
По данным исследования, отношение местных жителей к приезжим в целом остается благожелательным. Почти половина участников опроса (49%) описали свое отношение к туристам как дружелюбное и гостеприимное, связывая их приезд с ростом экономики. Еще 38% заявили, что воспринимают гостей нейтрально и не видят прямого влияния туризма на благосостояние региона. Около 13% респондентов сообщили о скорее недружелюбном отношении к туристам, объясняя это ростом цен и ухудшением качества жизни для местных жителей.