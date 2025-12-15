Вслед за Сочи и Казанью: Екатеринбург переживает туристический бум

По данным исследования, отношение местных жителей к приезжим в целом остается благожелательным. Почти половина участников опроса (49%) описали свое отношение к туристам как дружелюбное и гостеприимное, связывая их приезд с ростом экономики. Еще 38% заявили, что воспринимают гостей нейтрально и не видят прямого влияния туризма на благосостояние региона. Около 13% респондентов сообщили о скорее недружелюбном отношении к туристам, объясняя это ростом цен и ухудшением качества жизни для местных жителей.