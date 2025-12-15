В Свердловской области на борьбу со снегом направили 357 единиц техники

Если вы недовольны состоянием улиц Екатеринбурга, то вы можете обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга — +7 (343) 304−12−04 ; +7 (343) 304−12−08 , а по вопросам о других муниципалитетах — в ЕДДС муниципалитета.