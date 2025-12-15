В Свердловской области на борьбу со снегом направили 357 единиц техники

В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выехало 357 единиц техники. Дорожники для очистки дорог от снега задействовали 259 комбинированных дорожных машин, 34 автомобиля с отвалом, 33 автогрейдера и 31 единицу другой техники.
— Для борьбы с зимней скользкостью дорожники обрабатывают трассы реагентами. В этих целях в течение прошедших выходных израсходовано 15,7 тысячи тонн пескосоляной смеси, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Свердловчане могут сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке. О федеральных трассах, таких как Пермский, Тюменский, Челябинский и Курганский тракты, необходимо сообщить в диспетчерскую службу «Уралуправтодор» — 8−800−200−63−06.
Если вопрос касается региональных трасс, то нужно обратиться в диспетчерскую службу Управления автодорог Свердловской области —
Если вы недовольны состоянием улиц Екатеринбурга, то вы можете обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Екатеринбурга —