В США найдены убитыми режиссер Роб Райнер и его жена

В Лос-Анджелесе найдены мертвыми известный американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Зингер. Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней супруги с признаками ножевых ранений обнаружили в их собственном доме, где также произошел пожар, затруднивший опознание.
По предварительной версии следствия, подозрение падает на их сына Ника, который давно страдает от проблем с зависимостями и в настоящее время разыскивается. Расследованием занимается специальный отдел полиции Лос-Анджелеса.
Роб Райнер, обладатель двух премий «Эмми», был автором культовых фильмов, включая «Когда Гарри встретил Салли», «Останься со мной», «Несколько хороших парней» и «Пока не сыграл в ящик». Он также сыграл заметную роль в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».