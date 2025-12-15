ФСБ задержала 10 диверсантов, действовавших по заказу Киева

После этого, как сообщается, с ними связались лица, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов через мессенджер Telegram. Под предлогом того, что им может грозить уголовная ответственность за финансирование Вооруженных сил Украины, подозреваемых склонили к совершению противоправных действий. Эти действия якобы должны были послужить проверкой антитеррористической защищенности объектов.