В России назвали любимые бренды

Среди любимых брендов россиян оказались Samsung, «Яндекс» и Ozon. Об этом сообщают СМИ.

В топ любимых брендов вошли товары повседневного спроса, цифровые товары и представители розничной торговли.

«Наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов пользуются производители товаров повседневного спроса, цифровые и технологические компании, а также розничные сети и производители автомобиле», — стало известно по итогам опроса аналитического центра НАФИ. Статистику приводит «РБК». Первые места по результатам опроса заняли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon, Adidas. «Карта доверия» россиян всего включает 50 брендов. В нее вошли кластеры товаров повседневного спроса, производители электроники, цифровых сервисов и розничной торговли.

Ранее перед новогодними праздниками холдинг «Ромир» провел опрос и выяснил, какую сумму россияне готовы потратить на подарки. По его результатом большинство россиян планируют потратить не более десяти тысяч рублей.