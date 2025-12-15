В России назвали любимые бренды

«Наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов пользуются производители товаров повседневного спроса, цифровые и технологические компании, а также розничные сети и производители автомобиле», — стало известно по итогам опроса аналитического центра НАФИ. Статистику приводит «РБК». Первые места по результатам опроса заняли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon, Adidas. «Карта доверия» россиян всего включает 50 брендов. В нее вошли кластеры товаров повседневного спроса, производители электроники, цифровых сервисов и розничной торговли.