Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Сургута отменили карантин в школах

С 16 декабря школьники Сургута (ХМАО) возвращаются к очному формату обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Школьники Сургута вернутся за парты 16 декабря.

С 16 декабря школьники Сургута (ХМАО) возвращаются к очному формату обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 16 декабря школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — сообщили агентству в мэрии. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохраняются до 19 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введен карантин в 40 школах. Более 42,6% случаев ОРВИ в регионе приходится на детей.