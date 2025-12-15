Власти Сургута отменили карантин в школах

Школьники Сургута вернутся за парты 16 декабря.
С 16 декабря школьники Сургута (ХМАО) возвращаются к очному формату обучения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«С 16 декабря школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — сообщили агентству в мэрии. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохраняются до 19 декабря.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО введен карантин в 40 школах. Более 42,6% случаев ОРВИ в регионе приходится на детей.