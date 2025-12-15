Власти Сургута отменили карантин в школах

«С 16 декабря школьники Сургута вернутся к обучению в штатном режиме. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета», — сообщили агентству в мэрии. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохраняются до 19 декабря.