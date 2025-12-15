Ричмонд
Десять россиян задержаны за диверсии под давлением спецслужб Украины

Задержаны десять граждан Российской Федерации, которые, по данным следствия, осуществляли диверсионную деятельность под воздействием шантажа со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщает ФСБ.

