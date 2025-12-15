Десять россиян задержаны за диверсии под давлением спецслужб Украины

Срочная новость.
Задержаны десять граждан Российской Федерации, которые, по данным следствия, осуществляли диверсионную деятельность под воздействием шантажа со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщает ФСБ.
