В Курганской области открыли новый ФАП на 400 человек

Новый ФАП появился в Лебяжьевском округе (архивное фото).
В селе Прилогино Лебяжьевского округа (Курганская область) состоялось открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Это уже четвертый новый медицинский объект, построенный в муниципалитете за последние годы. Новый ФАП может обслуживать более 400 человек, сообщает правительство Курганской области в своем tg-канале.
«Теперь более 400 жителей Прилогино и соседних населенных пунктов — Красная Горка и Юдино — смогут получать медуслуги в условиях, соответствующих требованиям оказания первичной и неотложной медпомощи. Местные жители говорят, что с большим нетерпением ждали этого момента и очень рады», — пишут власти.
Параллельно в этом году в Лебяжьевской больнице (филиал «Межрайонной больницы № 2») был завершен капитальный ремонт технических помещений с полной заменой инженерных коммуникаций. На работы было направлено около 9,2 млн рублей. Ранее в больнице также были отремонтированы этажи поликлиники и благоустроена территория, закуплено почти 80 единиц современного оборудования, включая рентгенаппарат, а автопарк пополнился девятью автомобилями, в числе которых — машина скорой помощи и передвижной ФАП.
Ранее в Курганской области уже открыли несколько новых фельдшерско-акушерских пунктов в Каргапольском и Шатровском округах, а также в деревне Грачево Кетовского округа и микрорайоне Черемухово в Кургане. Эти объекты, рассчитанные на сотни пациентов каждый, создаются в рамках курса на модернизацию первичного звена и приближение медпомощи к месту проживания жителей.