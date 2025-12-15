В Курганской области открыли новый ФАП на 400 человек

Параллельно в этом году в Лебяжьевской больнице (филиал «Межрайонной больницы № 2») был завершен капитальный ремонт технических помещений с полной заменой инженерных коммуникаций. На работы было направлено около 9,2 млн рублей. Ранее в больнице также были отремонтированы этажи поликлиники и благоустроена территория, закуплено почти 80 единиц современного оборудования, включая рентгенаппарат, а автопарк пополнился девятью автомобилями, в числе которых — машина скорой помощи и передвижной ФАП.