ФАС выявила сговор при поставке угля в Камчатском крае на 18 млрд рублей

Соглашение было реализовано по схеме «свой-чужой». В результате победителями закупок становились компании, подконтрольные лицам из морского порта. Добросовестные же компании не могли попасть на рынок поставок каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций.