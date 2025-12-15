ФАС выявила сговор при поставке угля в Камчатском крае на 18 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор при поставках угля и дизтоплива в Камчатском крае на сумму 18 млрд 389 млн рублей. В пресс-службе ведомства уточнили, что Закон о защите конкуренции нарушили Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, АО «Корякэнерго», АО «Каминжиниринг», АО «Камчатэнергосервис», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Энерготорг» и ООО «Терминал-Запад».
Соглашение было реализовано по схеме «свой-чужой». В результате победителями закупок становились компании, подконтрольные лицам из морского порта. Добросовестные же компании не могли попасть на рынок поставок каменного угля и дизельного топлива для ресурсоснабжающих организаций.
Договоры заключались только с участниками антиконкурентного соглашения. Одним из их требований было наличие договора с портом.
Участникам сговора грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП.
Ранее ФАС заявила о планах провести анализ наценок на 29 категорий продуктов в 12 крупнейших торговых сетях.