Диана Козлова опровергла новости о своем увольнении с должности главреда «Ура.ру»

В четверг 11 декабря «Ура.ру» на 72 часа приостановило свою работу. По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так, со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде «премий и зарплат самому себе». При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.