Имущество на сотни миллионов хотят изъять у экс-вице-премьера Башкирии Марзаева

Новый иск касается конфискации дорогостоящего имущества, которое, по версии следствия, было приобретено на доходы от преступной деятельности. В перечень входят 13 зданий в Северной Осетии, в том числе в родном для экс-чиновника Ардонском районе и в Верхнем Фиагдоне, а также квартира во Владикавказе.