Имущество на сотни миллионов хотят изъять у экс-вице-премьера Башкирии Марзаева

Генпрокуратура требует изъять в доход государства имущество на сотни миллионов рублей у бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева и членов его семьи. Иск уже поступил в Мещанский районный суд Москвы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомлённый источник.
В конце ноября Ленинский райсуд Уфы приговорил Марзаева к 13 годам колонии строго режима за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. Его также оштрафовали на сумму свыше 560 миллионов рублей.
Новый иск касается конфискации дорогостоящего имущества, которое, по версии следствия, было приобретено на доходы от преступной деятельности. В перечень входят 13 зданий в Северной Осетии, в том числе в родном для экс-чиновника Ардонском районе и в Верхнем Фиагдоне, а также квартира во Владикавказе.
Кроме того, государство претендует на дом площадью 900 кв. м в Кисловодске, дачу в Башкирии, московскую квартиру и автопарк премиум-класса. Среди автомобилей — Mercedes-Benz S-класса, Maserati Ghibli и Toyota Land Cruiser.
Ответчиками по делу проходят сам Марзаев, его родители, сыновья и водитель. Генпрокуратура установила, что стоимость этого имущества многократно превышает легальные доходы семьи за все годы службы чиновника.
В своём последнем слове Марзаев настаивал на невиновности и заявил, что посвятит жизнь восстановлению своего имени.
