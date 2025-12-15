В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы

«Подведены итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования 2025/26 учебного года. В колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Средний балл их аттестата достиг отметки 4,0», — говорится в сообщении.
В профильном министерстве отметили, что колледжи и техникумы выбрали порядка 63% девятиклассников. Это число растет. Для сравнения — в 2018 году таких было 48 процентов.
Среднее профессиональное образование остается доступным. Так, на 2025/26 учебный год утверждено почти 851 тысяча бюджетных мест, что на 68 тысяч больше, чем в прошлом году.
В России программы среднего профессионального образования реализуют свыше трех тысяч колледжей и техникумов и 393 вуза, включая их филиалы. Вчерашние школьники чаще всего выбирают педагогические, медицинские и технические специальности, добавили в Минпросвещения.
Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня, ранее отмечала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.
Ранее сообщалось, что число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата.