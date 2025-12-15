Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России 63% девятиклассников выбирают для обучения колледжи и техникумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. В России в этом году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Источник: РИА "Новости"

«Подведены итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования 2025/26 учебного года. В колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Средний балл их аттестата достиг отметки 4,0», — говорится в сообщении.

В профильном министерстве отметили, что колледжи и техникумы выбрали порядка 63% девятиклассников. Это число растет. Для сравнения — в 2018 году таких было 48 процентов.

Среднее профессиональное образование остается доступным. Так, на 2025/26 учебный год утверждено почти 851 тысяча бюджетных мест, что на 68 тысяч больше, чем в прошлом году.

В России программы среднего профессионального образования реализуют свыше трех тысяч колледжей и техникумов и 393 вуза, включая их филиалы. Вчерашние школьники чаще всего выбирают педагогические, медицинские и технические специальности, добавили в Минпросвещения.

Профессионалитет стал наряду с бакалавриатом, специалитетом и магистратурой, что дало новый толчок к признанию среднего профессионального образования как полноценного уровня, ранее отмечала директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук.

Ранее сообщалось, что число студентов, поступивших в российские колледжи, за год выросло на 200 тысяч человек. При этом среднее специальное образование все чаще интересует выпускников с высокими баллом аттестата.