«Говорю открыто»: Президент Польши заявил об утрате партнерства с Украиной и резко высказался о Зеленском

Навроцкий заявил об утрате элемента партнерства между Польшей и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Польша и Украина утратили элемент партнерства. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Wirtualna Polska.

«Мы утратили элемент партнерства между Польшей и Украиной, и я говорю об этом открыто», — сказал Навроцкий.

Также он задался вопросом, остается ли Варшава важной для Киева. «У меня такое ощущение, что Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать Польшу как нечто само собой разумеющееся», — добавил глава государства.

При этом он заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, но странам нужно научиться функционировать как партнеры. Однако он считает, что Зеленский должен быть главным заинтересованным лицом в присутствии Польши за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее KP.RU писал, что в Польше усомнились в способности Европы и Украины противостоять России. Глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич заявил, что в конфликте с Украиной потенциалы России выше.

