Каллас: Евросоюз утвердит новые санкции против России 15 декабря

Главы МИД стран Евросоюза согласуют новый набор ограничительных мер против России 15 декабря. Санкции затронут около 40 танкеров, которые, по мнению ЕС, используются для транспортировки российской нефти. Об этом перед началом встречи министров иностранных дел сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
По словам Каллас, в обновленный черный список планируется включить четыре десятка судов так называемого «теневого флота», а также компании, которые с ними работают. Эта мера, как считают в Евросоюзе, должна ограничить финансовые потоки Москвы.
Примечательно, что Брюссель впервые с начала специальной военной операции расширяет санкционные списки отдельно от принятия крупного пакета ограничений. Ранее такие шаги были привязаны к утверждению всеобъемлющих раундов санкций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже реагировала на подобные планы. Она заявила, что Москва оставляет за собой право на адекватный ответ на санкции, который будет учитывать национальные интересы.