Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего вице-премьера Башкирии

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев был приговорён к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 37 миллионов рублей. С декабря 2023 по апрель 2024 года Марзаев через посредника получал деньги от предпринимателя в обмен на заключение контрактов по благоустройству и ремонту дорог.