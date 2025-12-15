Ричмонд
В Москве антикафе-террариум заподозрили в жестоком обращении с животными

Владельцев московского антикафе «Энтомириум» обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом пишет телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Источник: Life.ru

Рептилии из антикафе-террариума. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказала бывшая хозяйка одной из ящериц, рептилий содержат в ужасных условиях: под вредными яркими лампами, без воды и рядом с микроволновками, что нарушает температурный режим. Посетителям заведения разрешают брать животных на руки, что вызывает у них сильный стресс. Кроме того, несертифицированные рептилии могут быть переносчиками сальмонеллёза, что создаёт риск и для гостей.

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку в московском антикафе с минипигами, расположенном на Проспекте Мира, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. На момент проверки в заведении находились 8 минипигов, при этом был нарушен порядок содержания животных и отсутствовали необходимые документы.

