Курганский боксер Мишечкин завоевал чемпионский пояс Азии

Боксер из Кургана одержал победу (архивное фото).
Курганский боксер Константин Мишечкин, представляющий клуб RCC, завоевал свой первый титул в профессиональной карьере. Он выиграл пояс WBA Asia в бою против Тарона Оганнисяна в рамках Вечера профессионального бокса. Об этом сообщается в соцсетях.
«Боксер RCC Константин Мишечкин (6−0) завоевал первый пояс в своей профессиональной карьере! В 10-раундовой битве за титул WBA Asia с Тароном Оганнисяном (6−2, 5 КОs) в рамках Вечера профессионального бокса в Кургане Костя одержал уверенную победу», — написано в паблике мясокомбината «Велес» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Мишечкин, мастер спорта международного класса, проведет этот бой 13 декабря в физкультурном комплексе «Велес» в Кургане в рамках вечера профессионального бокса памяти Виктора Меженова. Турнир организовали RCC Boxing Promotions, с которыми курганский спортсмен ранее подписал контракт; до поединка за титул WBA Asia на его счету было шесть побед в профессионалах.