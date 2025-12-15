Курганский боксер Мишечкин завоевал чемпионский пояс Азии

Ранее сообщалось, что Мишечкин, мастер спорта международного класса, проведет этот бой 13 декабря в физкультурном комплексе «Велес» в Кургане в рамках вечера профессионального бокса памяти Виктора Меженова. Турнир организовали RCC Boxing Promotions, с которыми курганский спортсмен ранее подписал контракт; до поединка за титул WBA Asia на его счету было шесть побед в профессионалах.