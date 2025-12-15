В ЯНАО школьники ушли на дистант, праздничные утренники отменили

В Ноябрьске (ЯНАО) Роспотребнадзор отменил очное обучение в школах, занятия в секциях и все предновогодние мероприятия для детей. Ограничения продлятся до 22 декабря. В городе растет заболеваемость гриппом, ковидом и ОРВИ. Об этом местные власти предупреждают в родительских чатах в МАХ.