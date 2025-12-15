Ричмонд
В ЯНАО школьники ушли на дистант, праздничные утренники отменили

В Ноябрьске (ЯНАО) Роспотребнадзор отменил очное обучение в школах, занятия в секциях и все предновогодние мероприятия для детей. Ограничения продлятся до 22 декабря. В городе растет заболеваемость гриппом, ковидом и ОРВИ. Об этом местные власти предупреждают в родительских чатах в МАХ.

«Период дистанционного обучения: с 13 по 21 декабря 2025 года. Все школы города переходят на онлайн‑формат занятий. Приостанавливается работа учреждений дополнительного образования: спортивные секции, кружки, музыкальные школы, школы искусств», — сообщается в чатах. Отменяются все массовые мероприятия с участием детей, проводимые в закрытых помещениях.

Как уточняет источник, ограничения введены на основании постановления главного санитарного врача ЯНАО. Цель — предотвращение распространения инфекционных заболеваний.

«По данным Роспотребнадзора, в Ноябрьске зарегистрировано только за последние три дня порядка 1800 заболеваний ОРВИ», — информируют в чатах.

Также, по данным информационного агентства «МИГ», на дистант перевели и математическую смену «Сириус», а также отменили испытательные мероприятия для девятиклассников по русскому языку и математике. Их проведут через неделю.