Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,3 миллиона

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к эфиру 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для этой программы начался 4 декабря в 15:00 и будет продолжаться до её завершения. В этом году GigaChat, как и в прошлом, будет заниматься расшифровкой обращений граждан на прямую линию.