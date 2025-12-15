Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,3 миллиона

За четыре дня до начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным количество обращений граждан превысило 1,3 миллиона, данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, занимающаяся обработкой этих обращений.
«Всего обращений 1 302 643», — говорится в данных нейросети, которые были приведены в понедельник в эфире Первого канала.
Среди тем, волнующих граждан, лидируют вопросы, касающиеся социальной политики, инфраструктуры, взаимодействия государства и общества, а также жилищного вопроса.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована к эфиру 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов для этой программы начался 4 декабря в 15:00 и будет продолжаться до её завершения. В этом году GigaChat, как и в прошлом, будет заниматься расшифровкой обращений граждан на прямую линию.