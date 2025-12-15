Подольская: В 2026 году на пенсию выйдут 59-летние женщины и 64-летние мужчины

В 2026 году российские мужчины смогут выйти на пенсию в 64 года, женщины — в 59. Об этом в понедельник, 15 декабря, рассказала эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
По ее словам, предстоящий год станет завершающим этапом переходного периода, в ходе которого в стране постепенно повышался пенсионный возраст.
— В дальнейшем правила выхода на пенсию станут едиными: мужчины смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 60 лет, — добавила эксперт.
Помимо этого, согласно закону, россияне могут отсрочить выход на пенсию. Тем, кто решит воспользоваться этим вариантом, будут начисляться повышенные коэффициенты, передает агентство «Прайм».
Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в следующем году составит около 9,5 тысячи рублей.
Кроме того, россияне, достигшие 80-летнего возраста в декабре этого года, получат увеличенные пенсионные выплаты в январе. Ежегодная индексация составит 7,8 процента.