Каким будет конец декабря в Свердловской области

Местами в регионе ожидаются сильные морозы.
Остаток декабря в Свердловской области будет переменчивым. Некоторые дни температура будет опускаться до отметки в −20 и ниже. В основном синоптики обещают достаточно теплый остаток месяца. Об этом говорят эксперты с платформы Gismeteo.
Судя по прогнозам синоптиков, холода захватят регион с 15 по 21 число. Местами температуры будут меньше −20 градусов. Потепление наступит ближе к 24−25 числам месяца. Средняя температура будет держаться на уровне в −10 градусов.
В новогоднюю ночь возможны похолодания. Например, в Екатеринбурге 31 декабря прогнозируют −16 градусов, но к северу региона может быть ощутимо прохладнее.