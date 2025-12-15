Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет конец декабря в Свердловской области

Остаток декабря в Свердловской области будет переменчивым. Некоторые дни температура будет опускаться до отметки в −20 и ниже. В основном синоптики обещают достаточно теплый остаток месяца. Об этом говорят эксперты с платформы Gismeteo.

Местами в регионе ожидаются сильные морозы.

Остаток декабря в Свердловской области будет переменчивым. Некоторые дни температура будет опускаться до отметки в −20 и ниже. В основном синоптики обещают достаточно теплый остаток месяца. Об этом говорят эксперты с платформы Gismeteo.

Судя по прогнозам синоптиков, холода захватят регион с 15 по 21 число. Местами температуры будут меньше −20 градусов. Потепление наступит ближе к 24−25 числам месяца. Средняя температура будет держаться на уровне в −10 градусов.

В новогоднюю ночь возможны похолодания. Например, в Екатеринбурге 31 декабря прогнозируют −16 градусов, но к северу региона может быть ощутимо прохладнее.