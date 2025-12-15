В главном свердловском вузе ушла в отставку куратор магистратуры

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Университет отметил, что зону ответственности Наталья Андрейченко планировала передать другому проректору. «Перейдет полностью в блок проректора по образованию», — рассказали в вузе.
За последние несколько месяцев в руководстве УрФУ произошли несколько кадровых перестановок. В октябре 2025 года была упразднена должность проректора по информационной политике, которую занимал Алексей Фаюстов. Вместо нее в университете появился департамент по связям с общественностью под руководством экс-советника спикера свердловского парламента Анны Шкериной. Она взяла на себя функционал проректора по информационной политике.
Также в октябре был назначен новый проректор по молодежной политике — Александр Иванов, сменивший Дмитрия Лоевского. Проректором по образовательной деятельности стал Олег Обухов вместо Сергея Князева.