В главном свердловском вузе ушла в отставку куратор магистратуры

За последние несколько месяцев в руководстве УрФУ произошли несколько кадровых перестановок. В октябре 2025 года была упразднена должность проректора по информационной политике, которую занимал Алексей Фаюстов. Вместо нее в университете появился департамент по связям с общественностью под руководством экс-советника спикера свердловского парламента Анны Шкериной. Она взяла на себя функционал проректора по информационной политике.