В главном свердловском вузе ушла в отставку куратор магистратуры

Проректор по развитию магистратуры УрФУ (Екатеринбург) Наталья Андрейченко ушла в отставку.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Университет отметил, что зону ответственности Наталья Андрейченко планировала передать другому проректору. «Перейдет полностью в блок проректора по образованию», — рассказали в вузе.

За последние несколько месяцев в руководстве УрФУ произошли несколько кадровых перестановок. В октябре 2025 года была упразднена должность проректора по информационной политике, которую занимал Алексей Фаюстов. Вместо нее в университете появился департамент по связям с общественностью под руководством экс-советника спикера свердловского парламента Анны Шкериной. Она взяла на себя функционал проректора по информационной политике.

Также в октябре был назначен новый проректор по молодежной политике — Александр Иванов, сменивший Дмитрия Лоевского. Проректором по образовательной деятельности стал Олег Обухов вместо Сергея Князева.