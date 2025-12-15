На Урале осужден грабитель ювелирного, оставивший свои документы на месте преступления

Сразу после этого уралец на такси отправился в Екатеринбург, по пути сделав остановку в Нижнем Тагиле. В обоих городах он начал сдавать украденные кольца в ломбарды, предварительно срезая с них все бирки и клейма. Однако вычислить его удалось довольно быстро: на месте преступления мужчина оставил свои личные документы, включая удостоверение личности с фотографией.