В Союзе журналистов рассказали о поддержке семей погибших военкоров

«У нас есть специальный фонд Союза журналистов. Неприкасаемый, можно сказать, фонд, проценты от которого, достаточно большие, мы используем именно в случае необходимости помощи, увы, когда гибнут наши товарищи. Мы достаточно большие деньги переводим семье. Если есть необходимость помочь в реабилитации раненых наших коллег, мы также помогаем», — рассказал Соловьев.