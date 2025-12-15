Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» обратилась к согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия разрабатывает новую редакцию народной программы.

Партия разрабатывает новую редакцию народной программы.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги 2025 года, подчеркнул, что главной оценкой эффективности работы партии являются результаты выборов. В 2025 году ЕР получила 80% мандатов от общего числа и укрепила позиции в ряде «проблемных» регионов. Владимир Якушев также представил итоги реализации народной программы за год: строительство 60 новых школ, ремонт 54 детских садов, обновление 1300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов. Также партия за год расширила географию гуманитарной миссии и инициировала 248 законопроектов.

— Мы можем решать достаточно серьезные задачи, выполняя волонтерскую миссию практически в любом регионе нашей страны и по любым задачам, — подчеркнул Владимир Якушев.

Генсовет «Единой России» принял обращение партии к сторонникам и объявил о старте кампании. В документе ЕР призывает членов партии, сторонников и сограждан принять участие в формировании новой народной программы. В обращении указано, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

—Народная программа партии воплотит эту власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему, — говорится в документе.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше