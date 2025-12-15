«Единая Россия» обратилась к согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия разрабатывает новую редакцию народной программы.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги 2025 года, подчеркнул, что главной оценкой эффективности работы партии являются результаты выборов. В 2025 году ЕР получила 80% мандатов от общего числа и укрепила позиции в ряде «проблемных» регионов. Владимир Якушев также представил итоги реализации народной программы за год: строительство 60 новых школ, ремонт 54 детских садов, обновление 1300 амбулаторий, поликлиник и ФАПов. Также партия за год расширила географию гуманитарной миссии и инициировала 248 законопроектов.
— Мы можем решать достаточно серьезные задачи, выполняя волонтерскую миссию практически в любом регионе нашей страны и по любым задачам, — подчеркнул Владимир Якушев.
Генсовет «Единой России» принял обращение партии к сторонникам и объявил о старте кампании. В документе ЕР призывает членов партии, сторонников и сограждан принять участие в формировании новой народной программы. В обращении указано, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
—Народная программа партии воплотит эту власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему, — говорится в документе.