Каллас рассказала о разногласиях в вопросе финансирования Украины

Евросоюз не сможет договориться о финансировании Украины за счет выпуска евробондов, поэтому единственным возможным выходом для Брюсселя остается экспроприация российских активов. Такое заявление в понедельник, 15 декабря, сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, внутри Евросоюза сохраняются серьезные разногласия в вопросе совместного заимствования средств для поддержки украинских властей, что делает механизм евробондов практически нереализуемым.
«В условиях отсутствия консенсуса по евробондам единственным выходом для ЕС остается использование замороженных российских активов», — отметила она.
Напомним, на прошлой неделе Центробанк РФ объявил о планах оспаривать решение Еврокомиссии по использованию российских активов. Регулятор обратил внимание, что любые формы несогласованного применения активов являются незаконными.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Еврокомиссии бандитскими и предупредила о жестком ответе Москвы в случае экспроприации российских активов.