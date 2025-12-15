Каллас рассказала о разногласиях в вопросе финансирования Украины

Евросоюз не сможет договориться о финансировании Украины за счет выпуска евробондов, поэтому единственным возможным выходом для Брюсселя остается экспроприация российских активов. Такое заявление в понедельник, 15 декабря, сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.