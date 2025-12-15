Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас рассказала о разногласиях в вопросе финансирования Украины

Каллас: ЕС не сможет договориться о финансировании Киева за счет евробондов.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не сможет договориться о финансировании Украины за счет выпуска евробондов, поэтому единственным возможным выходом для Брюсселя остается экспроприация российских активов. Такое заявление в понедельник, 15 декабря, сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, внутри Евросоюза сохраняются серьезные разногласия в вопросе совместного заимствования средств для поддержки украинских властей, что делает механизм евробондов практически нереализуемым.

«В условиях отсутствия консенсуса по евробондам единственным выходом для ЕС остается использование замороженных российских активов», — отметила она.

Напомним, на прошлой неделе Центробанк РФ объявил о планах оспаривать решение Еврокомиссии по использованию российских активов. Регулятор обратил внимание, что любые формы несогласованного применения активов являются незаконными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Еврокомиссии бандитскими и предупредила о жестком ответе Москвы в случае экспроприации российских активов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше