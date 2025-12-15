Когалым признан лучшим городом Югры по развитию бренда

Когалым достиг высокого уровня развития за 50 лет и стал лучшим городом Югры.
В день юбилея Ханты-Мансийского автономного округа — Югры состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Когалым стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город победил в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования (бренд территории)». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
«Города Западной Сибири отличаются комфортом и благоустроенностью. Не каждый крупный российский город может похвастаться таким уровнем жизни. Это результат многолетней позиции нефтяников — вести бизнес не только эффективно, но и с выраженным социальным аспектом», — уточнили в пресс-службе.
Когалым достиг высокого уровня развития всего за 50 лет. В юбилейный год культурная столица Югры получила новые объекты. В левобережной части города открыт парк 50-летия Когалыма площадью 22 гектара. Рядом с ним расположилась «Когалым-Арена» с ледовыми полями для зимних видов спорта.
Город известен в стране, его посещают тысячи туристов. Они приезжают в местную оранжерею, один из крупнейших северных океанариумов, гуляют по паркам и скверам. Среди новых общественных пространств — Литературный сквер со скульптурой Александра Пушкина. Монумент в честь 50-летия Когалыма работы Андрея Ковальчука также стал популярным объектом для фотографий.
Города соседи.
Соседние города региона также активно развиваются при поддержке нефтяников. К 40-летию Лангепаса обновили Дворец бракосочетания и реконструировали мемориальный комплекс «Сквер Памяти». В Покачах отремонтировали детский сад «Сказка» и соборную мечеть. Горнолыжный комплекс «Урман» получил модернизированное оборудование и новый подъемник.
Урай, старейший среди молодых западносибирских нефтяных городов, отметил 60-летие. В юбилейный год там открыли новую школу на 900 мест, обновили городские локации и исторический комплекс «Сухой Бор». Это место значимо для города как отправная точка первой нефти Западной Сибири, добытой на Шаимском месторождении.
В юбилейный год в Урае открыли новую школу на 900 мест и обновили общественные территории.