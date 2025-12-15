Когалым признан лучшим городом Югры по развитию бренда

Город известен в стране, его посещают тысячи туристов. Они приезжают в местную оранжерею, один из крупнейших северных океанариумов, гуляют по паркам и скверам. Среди новых общественных пространств — Литературный сквер со скульптурой Александра Пушкина. Монумент в честь 50-летия Когалыма работы Андрея Ковальчука также стал популярным объектом для фотографий.