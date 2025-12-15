ФСБ задержала 10 россиян за диверсии и теракты под угрозами спецслужб Украины

На допросах задержанные признались, что под воздействием телефонных мошенников они брали кредиты. А после этого с ними выходили на связь лжесотрудники российских органов. Они обещали не подвергнуть их ответственности за финансирование ВСУ, если они пойдут на противоправные действия под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.