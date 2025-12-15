ФСБ задержала 10 россиян за диверсии и теракты под угрозами спецслужб Украины

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали в пяти регионах России 10 граждан, которые совершали диверсии и террористические акты под угрозами со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сотрудники ФСБ провели операции по задержанию в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Преступники поджигали служебные автомобили с устройствами, а также причиняли вред объектам энергетики и транспорта.
На допросах задержанные признались, что под воздействием телефонных мошенников они брали кредиты. А после этого с ними выходили на связь лжесотрудники российских органов. Они обещали не подвергнуть их ответственности за финансирование ВСУ, если они пойдут на противоправные действия под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.
Ранее в Курганской области работники УФСБ России задержали 17-летнего местного подростка по подозрению в совершении госизмены. Парню грозит большой срок.
При этом Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания членов группы исламистов, которые вербовали новых членов в международную террористическую группировку.