В Омске судят женщину, по вине которой погиб 4-летний племянник

Как выяснило следствие, утром 13 сентября 2025 года женщина вышла из своей квартиры на 8 этаже дома по улице 3-я Любинская и уехала на работу, оставив в квартире шестерых несовершеннолетних детей без присмотра. В это время ее 4-летний племянник, страдающий органическим расстройством личности, находился один в одной из комнат. Мальчик залез на подоконник, самостоятельно открыл окно и выпал из него, получив травмы, несовместимые с жизнью.