В Омске судят женщину, по вине которой погиб 4-летний племянник

В Омске судят женщину, которая оставила шестерых детей, в том числе и родного племянника без присмотра и отправилась по делам. Дети остались в квартире на длительное время.
Как выяснило следствие, утром 13 сентября 2025 года женщина вышла из своей квартиры на 8 этаже дома по улице 3-я Любинская и уехала на работу, оставив в квартире шестерых несовершеннолетних детей без присмотра. В это время ее 4-летний племянник, страдающий органическим расстройством личности, находился один в одной из комнат. Мальчик залез на подоконник, самостоятельно открыл окно и выпал из него, получив травмы, несовместимые с жизнью.
Обвиняемая полностью признала вину в содеянном.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
