Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приложение ямальского природного парка отметили престижной премией

Мобильное приложение природного парка «Ингилор» стало лауреатом «Премии Рунета» в номинации «IT в туризме». Церемония награждения прошла 14 декабря в Москве, награды вручили лучшим цифровым сервисам российского сегмента интернета. Прямая трансляция велась на сайте премии.

Приложение помогает туристам ориентироваться в природном парке.

Мобильное приложение природного парка «Ингилор» стало лауреатом «Премии Рунета» в номинации «IT в туризме». Церемония награждения прошла 14 декабря в Москве, награды вручили лучшим цифровым сервисам российского сегмента интернета. Прямая трансляция велась на сайте премии.

«Финалисты в номинации — туристический сервис RUSSPASS, мобильное приложение природного парка “Ингилор”, туристический портал Discover Russia», — объявила ведущая Юлия Барановская. Победителем признали московский проект RUSSPASS.

Приложение парка «Ингилор» позволяет туристам оформить разрешение на посещение, подобрать тур или готовый маршрут. Пользователям доступна карта территории, которая работает в офлайн-режиме. Разработчики заявляют, что в будущем в приложении появятся прогноз северного сияния и информация о зонах покрытия сотовой связью. Также планируется добавить возможность оставлять отзывы о маршрутах и записывать свой треккинг.