Приложение ямальского природного парка отметили престижной премией

Приложение парка «Ингилор» позволяет туристам оформить разрешение на посещение, подобрать тур или готовый маршрут. Пользователям доступна карта территории, которая работает в офлайн-режиме. Разработчики заявляют, что в будущем в приложении появятся прогноз северного сияния и информация о зонах покрытия сотовой связью. Также планируется добавить возможность оставлять отзывы о маршрутах и записывать свой треккинг.