Приложение ямальского природного парка отметили престижной премией

Приложение помогает туристам ориентироваться в природном парке.
Мобильное приложение природного парка «Ингилор» стало лауреатом «Премии Рунета» в номинации «IT в туризме». Церемония награждения прошла 14 декабря в Москве, награды вручили лучшим цифровым сервисам российского сегмента интернета. Прямая трансляция велась на сайте премии.
«Финалисты в номинации — туристический сервис RUSSPASS, мобильное приложение природного парка “Ингилор”, туристический портал Discover Russia», — объявила ведущая Юлия Барановская. Победителем признали московский проект RUSSPASS.
Приложение парка «Ингилор» позволяет туристам оформить разрешение на посещение, подобрать тур или готовый маршрут. Пользователям доступна карта территории, которая работает в офлайн-режиме. Разработчики заявляют, что в будущем в приложении появятся прогноз северного сияния и информация о зонах покрытия сотовой связью. Также планируется добавить возможность оставлять отзывы о маршрутах и записывать свой треккинг.