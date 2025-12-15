«Корова»: екатеринбурженки устроили разборки в термальном комплексе

В термальном комплексе произошел конфликт между посетительницами (архивное фото).
В термальном комплексе «ЮГА» в Екатеринбурге вечером 12 декабря произошел конфликт между посетительницами, в ходе которого одна из женщин ударила другую и оскорбила ее в женской раздевалке. Об этом URA.RU сообщила дочь пострадавшей гостьи, приехавшей в город из другого региона. По ее словам, агрессивная посетительница находилась в состоянии сильного опьянения.
По словам собеседницы агентства, конфликт начался около 23:20−23:30 с громкой ссоры двух знакомых женщин в раздевалке, сопровождавшейся матом. Мать рассказчицы сделала им замечание, попросив не ругаться, так как другие люди пришли отдыхать. Одна из участниц спора ушла, а вторая продолжила вести себя агрессивно. «Когда мама стояла к ней спиной и переодевалась, та шла мимо нее и ударила по попе, оскорбив “коровой”», — рассказала URA.RU посетительница комплекса.
По ее словам, она сразу обратилась к старшему администратору. Сотрудница призналась, что уже в курсе поведения разгоряченной клиентки, но на момент первой перепалки в ситуацию не вмешалась. Затем администратор подошла в раздевалку, однако, как утверждает собеседница URA.RU, не предприняла активных действий, а лишь наблюдала, пока пьяная женщина продолжала оскорблять ее маму и пыталась ее пнуть. На замечания персонала нарушительница ответила, что в произошедшем виноват сам комплекс, так как на его территории продают алкоголь.
После этого семья пострадавшей переоделась в другом месте и на выходе еще раз обратилась к администратору. По словам дочери гостьи, сотрудница термального комплекса заявила, что скандальную посетительницу занесут в «черный список». «Надеюсь, что руководство комплекса изучит записи с камер наблюдения, даст оценку действиям персонала и пересмотрит политику продажи алкоголя, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — отметила собеседница агентства.
В термальном комплексе «ЮГА» корреспонденту URA.RU заявили, что инцидент произошел в выходной день, когда руководства на месте не было, а все решения принимал дежурный менеджер. Сотрудники-спасатели вывели гостью с территории комплекса, после чего ее внесли в «черный список».
«Информация об инциденте доведена до руководства. От женщины поступило обращение через официальный канал. После возвращения руководителя на рабочее место дежурный менеджер намерен передать ему всю собранную информацию, чтобы подготовить ответ на электронное письмо. Все необходимые меры уже приняты, конфликт урегулирован, а нарушившая порядок гостья наказана. Теперь эта посетительница больше не сможет попасть в заведение», — заверили в комплексе.