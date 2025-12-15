«Корова»: екатеринбурженки устроили разборки в термальном комплексе

По ее словам, она сразу обратилась к старшему администратору. Сотрудница призналась, что уже в курсе поведения разгоряченной клиентки, но на момент первой перепалки в ситуацию не вмешалась. Затем администратор подошла в раздевалку, однако, как утверждает собеседница URA.RU, не предприняла активных действий, а лишь наблюдала, пока пьяная женщина продолжала оскорблять ее маму и пыталась ее пнуть. На замечания персонала нарушительница ответила, что в произошедшем виноват сам комплекс, так как на его территории продают алкоголь.