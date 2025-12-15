В Челябинске автобусы замерзли и не смогли выйти на маршрут

В Челябинске 9 декабря зафиксировали недовыпуск автобусов. В этот день ударили морозы. Как рассказал на совещании в администрации Челябинска вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, при попытке прогреть автобусы произошел сбой.
— У нас уже давно работают автобусы на газомоторном топливе, мы знаем, как их эксплуатировать в условиях низких температур, — удивился мэр Алексей Лошкин. — Разберитесь в причинах сбоя. Сделайте по этому поводу внушение руководителю МУПа.
Проблема возникла также с движением в районе автовокзала. Там плохо очистили от снега территорию, которая находится в частной собственности. Алексей Лошкин поручил городскому управлению благоустройсчтва провести проверку, причем обратить внимание не только на вокзал, но и на крупные ТРК.
— Если уборка ведется плохо — предписание и штраф, — проинструктировал мэр.