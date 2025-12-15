В Челябинске автобусы замерзли и не смогли выйти на маршрут

Проблема возникла также с движением в районе автовокзала. Там плохо очистили от снега территорию, которая находится в частной собственности. Алексей Лошкин поручил городскому управлению благоустройсчтва провести проверку, причем обратить внимание не только на вокзал, но и на крупные ТРК.