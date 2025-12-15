Дедушка выстрелил в сына из-за того, что его редко навещали: подробности

В США 84-летний пенсионер выстрелил в собственного сына во время ссоры из-за редких, по мнению отца, визитов. Об этом пишет издание People.
Инцидент произошел вечером 9 декабря. Уильям Новак, который ухаживал за престарелой женой и взрослой дочерью-инвалидом, поссорился с приехавшим в гости 62-летним сыном.
По словам невестки, пенсионер был недоволен редкими посещениями. Во время конфликта Уильям Новак пригрозил сыну оружием, а затем выстрелил в него на кухне.
После пожилой мужчина начал плакать. Его сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями лица и челюсти. Самого Уильяма Новака также доставили в больницу из-за проблем с давлением. Суд отказал ему в праве на залог, предъявив обвинение в покушении на убийство.
