Дедушка выстрелил в сына из-за того, что его редко навещали: подробности

People: 84-летний дедушка выстрелил в сына за то, что он редко навещал его.

Источник: Комсомольская правда

В США 84-летний пенсионер выстрелил в собственного сына во время ссоры из-за редких, по мнению отца, визитов. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел вечером 9 декабря. Уильям Новак, который ухаживал за престарелой женой и взрослой дочерью-инвалидом, поссорился с приехавшим в гости 62-летним сыном.

По словам невестки, пенсионер был недоволен редкими посещениями. Во время конфликта Уильям Новак пригрозил сыну оружием, а затем выстрелил в него на кухне.

После пожилой мужчина начал плакать. Его сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями лица и челюсти. Самого Уильяма Новака также доставили в больницу из-за проблем с давлением. Суд отказал ему в праве на залог, предъявив обвинение в покушении на убийство.

Ранее KP.RU писал, как в Симферополе объявили в розыск 27-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над 12-летним подростком и двух покушениях на убийство.