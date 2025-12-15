В Кургане нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению грыжи

Курганские врачи удалили грыжу инновационным методом (архивное фото).
В Кургане нейрохирурги Центра Илизарова выполнили первую в клинике операцию по удалению межпозвонковой грыжи с использованием инновационного метода. Пациентом стал 28-летний мужчина, обратившийся с жалобами на сильные боли в спине и ноге. Об этом сообщается в tg-канале медучреждения.
Вмешательство было проведено с помощью новейшего прибора «Диском», который позволяет точечно и с минимальным травмированием тканей удалять грыжевые фрагменты. «Суть операции в том, что под рентген-контролем в межпозвонковый диск вводится специальная игла-направитель, через нее хирург вводит инструмент с различными насадками в виде фрезы. Инструмент наматывает на себя части разрушенного диска и собирает их в специальный контейнер», — пишут в Центре Илизарова.
Результат операции оказался успешным. Болевой синдром у пациента был устранен сразу после ее завершения.
Ранее в Центре Илизарова нейрохирурги уже проводили одну из первых операций по удалению опухоли спинного мозга с использованием системы нейрохирургической навигации и ультразвукового деструктора. В целом медучреждения Курганской области в последние годы активно внедряют новые технологии, включая метод ERSIS для удаления камней в почке и операции на глазах с применением аутологичной плазмы.