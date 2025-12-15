В Кургане нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению грыжи

Вмешательство было проведено с помощью новейшего прибора «Диском», который позволяет точечно и с минимальным травмированием тканей удалять грыжевые фрагменты. «Суть операции в том, что под рентген-контролем в межпозвонковый диск вводится специальная игла-направитель, через нее хирург вводит инструмент с различными насадками в виде фрезы. Инструмент наматывает на себя части разрушенного диска и собирает их в специальный контейнер», — пишут в Центре Илизарова.