В Ростове после серии громких звуков вспыхнул пожар

Жители Ростова-на-Дону рассказали в соцсетях о серии громких звуков, которые были слышны вечером 14 декабря. По словам ростовчан, после хлопков также отметили резкий «звук мопеда», а потом произошел пожар.
Информация подтверждается официальным комментарием властей.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в донской столице из-за БПЛА загорелись два легковых автомобиля, припаркованных около частного дома. Хозяин одной из машин получил ожог руки при попытке справиться с огнем. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Возгорание потушили пожарные. Кроме этого, пострадала кровля частного дома на улице Всесоюзной.
