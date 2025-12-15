Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после серии громких звуков вспыхнул пожар

Ростовчане сообщили о возгорании после серии хлопков во время угрозы БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону рассказали в соцсетях о серии громких звуков, которые были слышны вечером 14 декабря. По словам ростовчан, после хлопков также отметили резкий «звук мопеда», а потом произошел пожар.

Информация подтверждается официальным комментарием властей.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в донской столице из-за БПЛА загорелись два легковых автомобиля, припаркованных около частного дома. Хозяин одной из машин получил ожог руки при попытке справиться с огнем. Мужчине оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Возгорание потушили пожарные. Кроме этого, пострадала кровля частного дома на улице Всесоюзной.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше