Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы

В московском главке ФССП добавили, что актуальную и достоверную информацию о долгах можно получить на сайте службы, а также на портале госуслуг. Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» граждане могут получить информацию в режиме реального времени о наличии ограничения на выезд за пределы РФ.