Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запрет на выезд за пределы РФ действует по почти 375 тысячам исполнительных производств о взыскании долгов с москвичей, сообщил главный судебный пристав столицы Николай Коновалов.
«В ГУ ФССП по Москве на 1 декабря в рамках почти 375 тысяч исполнительных производств действуют ограничения на выезд за пределы Российской Федерации», — сказал главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, чьи слова привела пресс-служба главка.
В московском главке ФССП добавили, что актуальную и достоверную информацию о долгах можно получить на сайте службы, а также на портале госуслуг. Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» граждане могут получить информацию в режиме реального времени о наличии ограничения на выезд за пределы РФ.
Чтобы узнать есть ли ограничение, удобнее всего воспользоваться роботом-помощником «Макс»: в строке поиска необходимо ввести «Запрет на выезд», после чего выбрать «От пристава», далее «Узнать об ограничении на выезд».
«Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации снимается только в случае полного погашения задолженности», — подчеркнули в ГУ ФССП.