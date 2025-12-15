Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотням тысяч жителей Москвы закрыли выезд из России, рассказали приставы

Запрет на выезд из РФ действует по 375 тыс дел о взыскании долгов с москвичей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запрет на выезд за пределы РФ действует по почти 375 тысячам исполнительных производств о взыскании долгов с москвичей, сообщил главный судебный пристав столицы Николай Коновалов.

«В ГУ ФССП по Москве на 1 декабря в рамках почти 375 тысяч исполнительных производств действуют ограничения на выезд за пределы Российской Федерации», — сказал главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, чьи слова привела пресс-служба главка.

В московском главке ФССП добавили, что актуальную и достоверную информацию о долгах можно получить на сайте службы, а также на портале госуслуг. Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» граждане могут получить информацию в режиме реального времени о наличии ограничения на выезд за пределы РФ.

Чтобы узнать есть ли ограничение, удобнее всего воспользоваться роботом-помощником «Макс»: в строке поиска необходимо ввести «Запрет на выезд», после чего выбрать «От пристава», далее «Узнать об ограничении на выезд».

«Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации снимается только в случае полного погашения задолженности», — подчеркнули в ГУ ФССП.