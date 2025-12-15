Ветеран из Башкирии в день векового юбилея стал почетным гражданином района

«100 лет — важная и значимая дата! Далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. И только лишь самым стойким, жизнелюбивым и добрым людям», — отметил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.
В 17 лет, будучи совсем юным, Гафиятулла Гиниятуллинович встал на защиту Родины. После обучения в июле 1943 года его направили во Всесоюзный Киевский 6-й танковый полк. Тяжелые бои, контузия, ранения на Белорусском фронте — суровые испытания выпали на долю молодого солдата. Долгожданное возвращение домой состоялось лишь в октябре 1949 года, после службы на Камчатке. В мирной жизни Гафиятулла Гиниятуллинович работал механизатором в колхозе им. Ленина.
«Подвиг ветерана — яркий пример мужества и патриотизма для будущих поколений. И сегодня дюртюлинцы так же отважно несут службу против фашизма, как и Вы в те далёкие годы… Примите низкий поклон и самые искренние поздравления! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам! Гордимся!» — написал глава района.