Ветеран из Башкирии в день векового юбилея стал почетным гражданином района

В 17 лет, будучи совсем юным, Гафиятулла Гиниятуллинович встал на защиту Родины. После обучения в июле 1943 года его направили во Всесоюзный Киевский 6-й танковый полк. Тяжелые бои, контузия, ранения на Белорусском фронте — суровые испытания выпали на долю молодого солдата. Долгожданное возвращение домой состоялось лишь в октябре 1949 года, после службы на Камчатке. В мирной жизни Гафиятулла Гиниятуллинович работал механизатором в колхозе им. Ленина.