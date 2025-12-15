Ребенок — в соцуреждении, мать — в полиции: прокуроры занялись делом избитого 6-летнего уфимского мальчика

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту жестокого обращения с малолетним ребенком в Уфе. Поводом послужило видео, опубликованное недавно в соцсетях. На записи женщина ведет себя агрессивно, матерится и бьет ребенка в подъезде многоквартирного дома.
При координации прокуратуры полиция выяснила личность женщины. Ею оказалась 34-летняя жительница Уфы, которая снимает комнату с 6-летним сыном в квартире на улице Транспортной. В настоящее время сотрудники МВД проводят опрос матери и соседей, устанавливая все обстоятельства инцидента.
Прокуратура Калининского района Уфы проверяет соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних. Особое внимание будет уделено действиям органов и учреждений, обязанных выявлять семьи в социально опасном положении, а также оценке исполнения матерью родительских обязанностей. При наличии оснований планируется принять меры прокурорского реагирования.
Ребенка отправили в социальное учреждение. Его мать доставили в отделение полиции, где с ней проводятся необходимые процессуальные действия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.