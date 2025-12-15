Врачи из Башкирии спасли язык пациента с помощью прокола в артерии

Для остановки внутреннего кровотечения и предотвращения некроза органа специалисты применили метод эндоваскулярной эмболизации.
Орган значительно увеличился в размерах, его подвижность была резко ограничена, а цвет стал синюшным, что свидетельствовало о нарушении кровоснабжения и продолжающемся внутреннем кровоизлиянии.
Через небольшой прокол в артерии врачи подвели микрокатетер непосредственно к источнику кровотечения и «закупорили» поврежденный сосуд специальными материалами. Операция проводилась под рентгенологическим контролем, что позволило сохранить максимальную точность вмешательства.
Этот медицинский прецедент стал первым случаем успешного применения такой технологии в Башкирии. Ранее при подобных травмах часто требовалось хирургическое удаление части языка или всего органа. Инновационная методика открывает новые возможности в спасении жизненно важных органов при сложных травмах.