Врачи из Башкирии спасли язык пациента с помощью прокола в артерии

В уфимской больнице № 21 врачи провели уникальную операцию по спасению языка пациенту, получившему тяжелую травму во время эпилептического приступа.

Источник: Соцсети

Для остановки внутреннего кровотечения и предотвращения некроза органа специалисты применили метод эндоваскулярной эмболизации.

Орган значительно увеличился в размерах, его подвижность была резко ограничена, а цвет стал синюшным, что свидетельствовало о нарушении кровоснабжения и продолжающемся внутреннем кровоизлиянии.

Через небольшой прокол в артерии врачи подвели микрокатетер непосредственно к источнику кровотечения и «закупорили» поврежденный сосуд специальными материалами. Операция проводилась под рентгенологическим контролем, что позволило сохранить максимальную точность вмешательства.

Этот медицинский прецедент стал первым случаем успешного применения такой технологии в Башкирии. Ранее при подобных травмах часто требовалось хирургическое удаление части языка или всего органа. Инновационная методика открывает новые возможности в спасении жизненно важных органов при сложных травмах.