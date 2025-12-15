Врачи из Башкирии спасли язык пациента с помощью прокола в артерии

Этот медицинский прецедент стал первым случаем успешного применения такой технологии в Башкирии. Ранее при подобных травмах часто требовалось хирургическое удаление части языка или всего органа. Инновационная методика открывает новые возможности в спасении жизненно важных органов при сложных травмах.