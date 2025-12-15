Экономика без прорыва: эксперт предупредил о долговой ловушке в бюджете следующего года

Экономист Владимир Головатюк считает, что структура и ключевые показатели государственного бюджета Молдовы на 2026 год не позволяют рассчитывать на заметные улучшения в экономике в следующем году. По его словам, основным «спасательным кругом» для правительства остаются внутренние и внешние заимствования.