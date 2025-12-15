Экономика без прорыва: эксперт предупредил о долговой ловушке в бюджете следующего года

Экономист Владимир Головатюк считает, что структура и ключевые показатели государственного бюджета Молдовы на 2026 год не позволяют рассчитывать на заметные улучшения в экономике в следующем году. По его словам, основным «спасательным кругом» для правительства остаются внутренние и внешние заимствования.
Согласно оценкам эксперта, объём средств, которые правительство планирует привлечь за счёт новых займов, за вычетом погашения старых обязательств, в 2026 году увеличится на 11 млрд леев по сравнению с текущим годом. При этом расходы госбюджета вырастут лишь на 6,6 млрд леев.
«В результате резко возрастёт государственный долг. Его прирост в 2025 году составит 7,8 млрд леев, а в 2026 году — уже 26,9 млрд леев. Если соотнести эти показатели с расходами госбюджета, то долговая нагрузка увеличится с 8,3% до 26,7%», — подчеркнул Владимир Головатюк.
Экономист также указал на ключевой риск бюджетной политики. По его словам, остаётся открытым вопрос, сможет ли правительство разместить на внутреннем рынке рекордный объём государственных ценных бумаг — около 10 млрд леев, а также получит ли внешнее финансирование в полном объёме, предусмотренном в бюджете.
«Если внутренний рынок не поглотит такие объёмы заимствований или внешние кредиторы откажутся предоставлять кредиты, как это уже происходило ранее, правительство будет вынуждено сокращать бюджетные расходы», — резюмировал эксперт.