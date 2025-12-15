В Иркутской области резко растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Иркутской области отмечен резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 8 по 15 декабря 2025 года зарегистрировано более 31 тысячи случаев респираторных инфекций. Лабораторно подтвержден грипп у 786 человек. Напомним, неделей ранее ОРВИ выявили у 29,9 тысяч человек, грипп — у 504. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.