В Иркутской области резко растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Лабораторно подтвержден грипп у 786 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области отмечен резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 8 по 15 декабря 2025 года зарегистрировано более 31 тысячи случаев респираторных инфекций. Лабораторно подтвержден грипп у 786 человек. Напомним, неделей ранее ОРВИ выявили у 29,9 тысяч человек, грипп — у 504. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— В регионе циркулируют вирусы гриппа А (H3N2 и H1N1) и грипп В, — уточняют специалисты.

Важно! Все образовательные учреждения обязаны строго соблюдать санитарные нормы. Речь идет о проведении «утреннего фильтра» для выявления заболевших детей, поддержании правильного температурного режима и влажности в классах, регулярном проветривании и влажной уборке с дезинфекцией.

Родителей призывают внимательно следить за здоровьем детей и не отправлять в школу или детский сад ребенка с любыми признаками болезни. При первых симптомах недомогания необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что высокая температура и боли в животе стали предвестником страшной беды для молодой мамы.