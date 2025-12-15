Ричмонд
Евгений Корешков назначен главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор»

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря, ФедералПресс. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» определился с новым главным тренером. Им станет 41-летний специалист Евгений Корешков.

Источник: БЕЛТА

«Мне позвонил один из руководителей “Трактора”. Мы пообщались. Я сказал, что мне очень нравится игра клуба. В прошлом сезоне Челябинск играл в финале. Это очень сильная команда. Вообще мне нравится коллектив, который ставит перед собой задачу — взять Кубок Гагарина. Недолго раздумывая, я сразу согласился. Есть шанс побороться за титул чемпиона», — сказал Корешков сайту «Матч ТВ».

Для Корешкова это будет первый опыт в роли главного тренера на уровне Континентальной хоккейной лиги. Ранее он входил в тренерский штаб сборной «Россия 25», а с конца ноября 2025 года работал ассистентом в «Тракторе».

Назначение Корешкова завершило период неопределенности, возникший после ухода главного тренера Бенуа Гру и исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Рише покинул пост после серии поражений команды, а затем перешел в омский «Авангард».