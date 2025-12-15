В Беларуси византийские монеты обнаружили на дне реки Днепр

— Эта монета должна быть биллонной. То есть она должна состоять из меди и серебра. Но этого мы не зафиксировали. Возможно, она за 800−900 лет окислилась в воде, и серебро там может быть. Это настоящая монета. Но, пока что, по спектральному анализу, все говорит о том, что это монета фальшивая, — пояснил научный сотрудник Института истории.