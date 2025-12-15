В Беларуси византийские монеты обнаружили на дне реки Днепр. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказал научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Иван Спирин.
В эфире сообщили, что со дна реки Днепр подняли семь выпуклых византийских монет времен императора Алексея I Комнина, которые датируются периодом между 1092 и 1118 годами.
Иван Спирин отметил: предварительный спектральный анализ показал, что обнаруженные монеты, или скифаты, были сделаны из лаганистой бронзы. По его словам, в ближайшее время намерены провести еще один более тщательный изотопный анализ. Это даст возможность проследить путь металла до рудника.
— Эта монета должна быть биллонной. То есть она должна состоять из меди и серебра. Но этого мы не зафиксировали. Возможно, она за 800−900 лет окислилась в воде, и серебро там может быть. Это настоящая монета. Но, пока что, по спектральному анализу, все говорит о том, что это монета фальшивая, — пояснил научный сотрудник Института истории.
На дне реки Днепр были найдены византийские монеты. Фото: ont.by.
Вместе с тем Иван Спирин отмечает, что это вдвойне-втройне интереснее того, если бы монета была настоящей.
Руководитель дайвинг-центра «Морской Пегас» Андрей Лихачев отметил, что речь может идти про целую россыпь монет на дне, которая растянута на несколько метров:
— Учитывая, что от берега достаточно далеко, моя версия, что это все-таки груз с корабля, который потерпел крушение в силу каких-то обстоятельств, исторических событий либо просто нарвался на пороги, которые там есть.
Лихачев добавил, что монеты одного типа, из-под одного станка.
В эфире телеканала отметили, что ранее самой крупной находкой византийских монет в Беларуси был клад на селище Старого Копыля. Однако ученые полагают, что в Днепре, может быть, не один пуд подобных монет, а целое судно XII века.
